Officiel ‍: Adrien Rabiot prolonge d’un an à la Juventus

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Proche de Manchester United à un moment du mercato, Adrien Rabiot a finalement prolongé son contrat d’une saison en faveur de la Juventus Turin, où il est maintenant lié jusqu’au 30 juin 2024. « Depuis la saison 2019/20, aucun joueur n'a disputé plus de matchs que lui (177, égal à Cuadrado), et, d'ailleurs, cette année, Adrien a également établi son record de passes décisives et de buts. En parlant de buts, personne n'a marqué plus que lui à l'Allianz Stadium cette saison, dans ce qui est devenu sa maison, le théâtre de ses chevauchées qui ont entraîné l'équipe tant de fois. L'histoire n'est pas finie, nous avons encore des routes à parcourir côte à côte et nous sommes prêts à continuer à courir ensemble vers nos objectifs » a publié la Juventus Turin dans un communiqué officiel publié ce mardi.