Guerre ouverte à Naples, le président s'attaque aux délinquants

La guerre s’installe à Naples entre le président Aurelio De Laurentiis et une frange des supporters considérés comme Ultras en Italie. Malgré des résultats sportifs plus que positifs, les problèmes sont dans les tribunes.

Le climat de tension est à son maximum à Naples entre les supporters et la direction du club, le président Aurelio De Laurentiis en tête. En cause, le prix des tickets pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le Napoli et l’AC Milan. Le club napolitain a mis en vente des tickets à 340 euros dans certaines zones du stade et jusqu’à 500 euros en tribune d’honneur.

Des prix abusifs selon les Ultras du club, qui ont manifesté leur colère ce week-end lors du match entre Naples et le Milan AC en Série A en restant silencieux. Des heurts ont ensuite éclaté en tribunes avec d’autres supporters napolitains. Des incidents intolérables aux yeux d’Aurelio De Laurentiis, qui a défendu sa politique tarifaire pour le match de Ligue des Champions et qui a fermement condamné les incidents provoqués selon lui par des Ultras.

Aurelio De Laurentiis fait la guerre aux Ultras

« Milan va encaisser plus de dix millions d'euros à l'aller (en Ligue des Champions). Nous on arrivera peut-être à cinq millions. Milan a mis des billets à 800 euros au maximum, et nous à 340 et 500 euros dans la tribune d'honneur... Si vous achetez une voiture ou un paquet de cigarettes, vous pensez que vous le paierez moins cher à Naples qu'à Milan » a lancé le président Aurelio De Laurentiis pour défendre le prix des places à Naples pour le choc de Ligue des Champions avant de s’attaquer aux fauteurs de trouble.

« Ce ne sont pas de vrais supporters, ce sont des délinquants à qui on permet d'aller au stade, s'en prenant aux familles et aux vrais tifosi avec des incidents qui sont sous les yeux de tous » a regretté Aurelio De Laurentiis, qui espère faire de nouveau régner l’ordre et la sécurité dans son stade Diego Maradona d’ici la fin de la saison alors que la fin de saison de Naples pourrait être un feu d’artifice entre un titre quasiment acquis en Série A et le fol espoir de remporter la Ligue des Champions, à deux marches de la finale.