Naples : San Paolo va devenir le Stade Diego Maradona

Dans : Serie A.

Les élus de Naples ont confirmé ce mercredi soir qu'ils souhaitaient transformer le stade San Paolo en stade Diego Armando Maradona.

Tandis que la ville de Naples est plongée dans le deuil ce mercredi soir, après l’annonce de la mort de Diego Maradona à l’âge de 60 ans, les autorités locales ont d’ores et déjà confirmé qu’ils souhaitaient que le vénérable stade San Paolo devienne rapidement le stade Diego Armando Maradona. Interrogé sur Radio Kiss Kiss, Ciro Boriello, conseiller aux sports de la municipalité napolitaine, a prévenu que le dossier allait être pris en charge dès jeudi.

« Nous travaillerons pour nommer rapidement le stade San Paolo en Stade Maradona. Le stade est à nous et nous pouvons le faire. Il y a des démarches administratives à respecter, nous convoquerons la commission qui s’occupe de cela, mais je ne pense pas qu'il y aura de problèmes. Diego était le plus grand de tous, ici à Naples. Je viens de parler avec le maire et à partir de demain nous travaillerons pour cela. Il y aura une réunion de la commission en charge de ce dossier, il y aura un échange de documents et avec l’approbation de la commission, nous procéderons immédiatement à ce changement. Maradona était la ville de Naples », a expliqué l’élu napolitain.