Milan lui prépare une surprise, Giroud ne va pas aimer

Bientôt en fin de contrat au Milan AC, Olivier Giroud ne devrait pas recevoir une offre de prolongation. Malgré son efficacité, les dirigeants préfèrent miser sur un attaquant plus jeune à partir de la saison prochaine. Et peut-être même dès cet hiver.

Passeur décisif pour Noah Okafor contre l’Udinese (victoire 2-3) samedi, Olivier Giroud continue d’alimenter ses statistiques. L’attaquant du Milan AC totalise 10 buts et 7 offrandes cette saison en Serie A. Des chiffres qui ne devraient malheureusement pas suffire pour convaincre ses supérieurs. En fin de contrat, le Français de 37 ans a peu de chances de recevoir une offre de prolongation. Les Rossoneri préfèrent miser sur un attaquant plus jeune à partir de la saison prochaine.

On sait que le club italien s’intéresse par exemple au Lillois Jonathan David, qui se retrouvera à un an de la fin de son bail en juin. Le nom du Néerlandais Joshua Zirkzee (Bologne) est également cité, tandis que Calciomercato ajoute la piste menant au Slovène Benjamin Sesko, protégé par une clause libératoire à 50 millions d’euros au RB Leipzig. Olivier Giroud sait donc à quoi s’attendre. Mais l’international tricolore n’est pas totalement à l’abri d’un coup dur dans les jours à venir.

