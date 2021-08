Mercato : Zambo-Anguissa débarque à Naples !

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Moqué à ses débuts à Marseille il y a quelques années, André-Franck Zambo-Anguissa va s’engager en faveur de Naples dans les heures à venir.

Le football réserve parfois de grosses surprises et le destin fabuleux d’André-Franck Zambo-Anguissa le prouve. Recruté par l’OM en provenance de Reims où il jouait en équipe réserve, le Camerounais s’est fait un nom en Premier League en brillant à Fulham avant d’être prêté à Villarreal, où il a également rendu de fiers services.

Une option d'achat à 10 millions d'euros

De retour à Fulham, relégué en deuxième division, Zambo-Anguissa va découvrir un nouveau championnat. En effet, selon les informations de Sky Italia, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille est en passe d’être prêté avec option d’achat à Naples. Le total de l’opération est estimé à 10 millions d’euros, et nul doute qu’elle va en surprendre plus d’un. Mais le coach napolitain Luciano Spalletti apprécie le profil et l’abattage de Zambo-Anguissa, qui va contribuer à muscler son entrejeu.