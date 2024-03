Mercato ‍: Rabiot donne enfin une tendance pour son avenir

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

De nouveau en fin de contrat à la Juventus Turin, Adrien Rabiot aura sans doute l’embarras du choix cet été. Le milieu de terrain attire du beau monde sur le marché des transferts. Mais à l’heure actuelle, le Français, focalisé sur sa saison, donne la priorité à la Vieille Dame.

Inutile d’interroger Adrien Rabiot sur son avenir. A chaque question sur l’identité de son équipe la saison prochaine, le milieu en fin de contrat à la Juventus Turin esquive de la même manière. Le Français se dit totalement concentré sur l’aspect sportif et se contente de reporter sa décision. Compte tenu de son actualité, il est pourtant bien difficile d’ignorer les rumeurs à son sujet. Adrien Rabiot est effectivement annoncé sur les tablettes de nombreuses formations européennes.

Outre la thèse improbable d’un retour au Paris Saint-Germain, on parle toujours de l’intérêt persistant de Manchester United, ou d’une éventuelle approche du FC Barcelone. Tottenham apparaît aussi dans la liste de ses courtisans. Mais le journaliste italien Fabrizio Romano assure que le club londonien n’a jusqu’ici rien tenté auprès d'Adrien Rabiot et de son entourage. « Les recruteurs des Spurs suivent des milieux de terrain en général, et Adrien Rabiot pourrait représenter une belle opportunité pour beaucoup de clubs », a commenté le spécialiste du mercato pour CaughtOffside.

Priorité à la Juve

« Mais je ne suis pas au courant d'échanges concrets entre Tottenham et Adrien Rabiot pour le moment », a tempéré Fabrizio Romano, dont les sources sentent l’international tricolore favorable à une nouvelle prolongation chez les Bianconeri. « De ce que j'ai entendu, Adrien Rabiot donnera la priorité aux discussions avec la Juventus Turin pour un nouveau contrat avant de décider de son avenir », a révélé notre confrère. Rappelons que l’ancien Parisien, déjà en fin de contrat l’année dernière, avait finalement opté pour une prolongation d’un an.