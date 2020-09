Mercato : Luis Suarez accusé de fraude, scandale en Italie !

Dans : Serie A.

Tout proche de signer à la Juventus Turin la semaine dernière, Luis Suarez ne s’engagera finalement pas en faveur du champion d’Italie.

Non seulement Luis Suarez ne signera pas en faveur de la Juventus Turin mais en plus, l’international uruguayen a de grandes chances de se voir refuser la nationalité italienne. Et pour cause, l’agence ANSA et plusieurs médias italiens expliquent que le bureau du procureur de Pérouse a trouvé plusieurs irrégularités dans l’examen de langue passée par Luis Suarez afin d’obtenir son passeport italien et ainsi ne pas être considéré comme un joueur extra-communautaire. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne s’agit pas de petites irrégularités…

« Il ne sait même pas conjuguer les verbes »

En effet, Luis Suarez aurait obtenu les questions avant l’examen et son score final aurait tout simplement été établi à l’avance ! Ce test étrangement réussi avec brio et dans un temps record serait donc truqué à 100 %, ce qui va sans doute conduire à son annulation et à l’ouverture immédiate d’une enquête. Par ailleurs, certaines écoutes des examinateurs ont fuité après l’examen. « Il ne sait même pas conjuguer les verbes, il ne parle qu’à l’infinitif. Mais avec 10 ME de salaire, on ne peut pas le faire sauter simplement car il n’a pas le niveau B1 » aurait notamment indiqué un examinateur. Quoi qu’il en soit, cette histoire qui parait assez anodine en France fait la Une de tous les journaux en Italie. Et le scandale risque de faire grand bruit très longtemps du côté de Turin. Cette histoire peut glorieuse ne devrait toutefois pas avoir trop de conséquences pour Luis Suarez, lequel est désormais en négociations très avancées avec l’Atlético de Madrid au mercato, bien que les Colchoneros étudient également la piste Edinson Cavani…