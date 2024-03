La Juve exclue, Naples lance les hostilités avant le choc

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Avant d'affronter la Juventus Turin dimanche soir, Aurelio De Laurentiis n’a pas pu s’empêcher d’attaquer la Vieille Dame. Pour le président de Naples, les Bianconeri, exclus des compétitions européennes cette saison, ne devraient pas non plus disputer le Mondial des clubs l’année prochaine.

Aurelio De Laurentiis ne connaît pas la langue de bois. Lorsque le président de Naples prend la parole, ses sorties médiatiques passent rarement inaperçues. Nouvel exemple avec son intervention lors du salon « The Business of football summit ». A l’approche du choc de Serie A face à la Juventus Turin dimanche soir, le dirigeant napolitain s’en est pris aux Bianconeri. Selon lui, la Vieille Dame, exclue des compétitions européennes cette saison à cause des irrégularités constatées dans ses comptes, ne devrait pas être autorisée à disputer la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis en 2025.

De Laurentiis veut enfonce la Juve

« Je suis désolé pour Calvo (directeur du football de la Juventus, ndlr) qui, je crois, est toujours là. Je peux aussi être désolé pour la Juventus, qui a été punie et exclue des compétitions européennes cette saison, a d’abord confié Aurelio De Laurentiis. Si nous battions Barcelone (en huitième de finale retour de la Ligue des Champions) et que nous obtenions ensuite un match nul et une victoire, nous serions qualifiés de droit. »

De Laurentiis : " Maintenant, je vais dire quelque chose de visionnaire, à l'avenir, il faudra peut-être deux entraîneurs, un pour gérer le championnat national et les coupes nationales, et un autre qui gérera probablement la coupe de Super League.

« Mais je pense que Naples devrait y aller de toute façon, précisément parce que si la Juventus était punie par l'UEFA avec l'élimination des coupes d'Europe, elle ne devrait même pas être admise à la Coupe du monde des clubs, a estimé le président du Napoli. Sans compter le fait que cet événement créera mille problèmes pour le championnat la saison prochaine. » Pour cette compétition au nouveau format, avec désormais 32 participants, la FIFA se basera sur les résultats des équipes européennes en Ligue des Champions ces dernières années. Voilà pourquoi Naples se retrouve en concurrence avec la Juventus Turin pour accompagner l’Inter Milan.