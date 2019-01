L1 : Koulibaly, un avenir en France pour être épargné par le racisme ?

Dans : Serie A, Foot Europeen, Ligue 1, PSG.

Récemment plongé au cœur d'une affaire d'actes racistes dont il est victime en Serie A, Kalidou Koulibaly a comparé ce problème de société en Italie avec le cas de la France.

En décembre dernier, alors qu'il jouait un match de championnat contre l'Inter à Milan, Kalidou Koulibaly a été victime de cris racistes. Un fait, se déroulant malheureusement encore quelques fois en Italie, qui a fait couler beaucoup d'encre à travers l'Europe. Bien entendu marqué par ces actes venus d'une minorité de supporters à San Siro, le défenseur sénégalais estime que la France, elle, n'aura jamais ce problème-là dans les stades.

« Je suis né en France, j'y ai grandi sans aucun problème. J'avais des camarades de classe d'origines turque, arabe, sénégalais, et d'autres endroits. Il n'y a jamais eu aucun soucis. Sur la question du racisme, la France est très différente et très en avance sur l'Italie. Du reste, on peut le voir dans la composition même du peuple français », a avoué, sur le site du Napoli, le joueur de 27 ans, qui pense donc qu'il n'aurait pas ce genre de problème dans les stades français. De quoi remettre en cause l'avenir de Koulibaly en Serie A, alors qu'il est pisté par de grands clubs, et notamment le PSG ou des formations de Premier League ? Réponse dans les mois à venir.