Juventus : Paul Pogba exclu du groupe

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

A peine revenu d’une absence de plusieurs mois, Paul Pogba fait déjà des siennes. Le milieu de terrain français était attendu pour rejoindre ses coéquipiers ce mercredi soir dans le cadre de la préparation du match d’Europa League contre Fribourg. Mais l’ancien joueur de Manchester United est arrivé en retard au rassemblement, annonce la Gazzetta dello Sport, et Massimialiano Allegri a décidé de lui faire comprendre que ce n’était pas admissible.

La Pioche a donc été exclue du groupe de la Juventus, et il sera en plus de cela très certainement sanctionné pour cette infraction disciplinaire. La seule bonne nouvelle pour le Français, est que son absence n’est pas liée à une nouvelle blessure. Mais pour le reste, Paul Pogba perd une occasion de mettre les polémiques derrière lui, et d’enchainer les matchs pour essayer de finir correctement une saison quasiment vierge.