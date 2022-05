Juventus : L'icône Chiellini fait ses adieux, et cherche un club

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

Légende du football italien et de la Juventus, Giorgio Chiellini a annoncé son départ du club turinois à la fin de la saison.

Le défenseur central, vainqueur de l’Euro 2020 récemment, arrive en fin de contrat et sur ses 37 ans. Il a fait savoir, à l’issue de la défaite en finale de la Coupe d’Italie face à l’Inter Milan, qu’il ne continuerait pas avec la Vieille Dame, sans toutefois annoncer prendre sa retraite. Une annonce faite après 17 ans de présence avec la Juventus, même si les deux dernières saisons ont été beaucoup plus difficiles avec ses problèmes au genou, et que les résultats étaient moins positifs.

Chiellini s'excuse de partir sur une saison blanche

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Juventus (@juventus)

« On a fait 10 ans magnifique, maintenant place aux jeunes. Je cède la place à beaucoup de jeunes, l'année prochaine je ne serai pas là. Lundi, je dirai au revoir à mon stade. C'est mon choix à 100%, avec joie et sérénité je quitte cette équipe. Désolé de partir sans victoire », a livré Giorgio Chiellini, qui pourrait continuer sa carrière encore une saison ou deux dans un autre club de Série A, ou aux Etats-Unis. L’OM avait parfois été cité, mais cela risque d’être compliqué en ce qui concerne le salaire et la forme physique de l’international italien. En tout cas, Pavel Nedved, directeur sportif du club piémontais, a fait savoir qu’une place lui était réservée dans l’organigramme quand il raccrocherait les crampons. « C'est une icône, pas seulement italienne, c'est une icône mondiale. C'est à lui de décider. Il suffit qu'il soit heureux. On est ouvert à tout », a livré le dirigeant tchèque de la Juventus.