Juve : Cristiano Ronaldo s'amuse chez ses adversaires, un record tombe

Après un petit temps d’adaptation à la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo n’a pas tardé à retrouver ses bonnes habitudes.

Comme lorsqu’il évoluait au Real Madrid, assister à un ou plusieurs buts du Portugais est presque devenu banal. Et pourtant, ses statistiques sont tout sauf « normales ». La preuve avec ce nouveau record tombé dans son escarcelle dimanche dernier. L’attaquant bianconero a inscrit le but de la victoire contre la Lazio Rome (1-2) sur penalty. Devenant ainsi le premier joueur de l’histoire de la Juve, et même du championnat italien, à marquer lors de huit matchs consécutifs à l’extérieur !

On peut dire que le quintuple Ballon d’Or aime la pression du public adverse. A ce rythme, Cristiano Ronaldo va probablement s’offrir d’autres records, lui qui totalise déjà 15 buts et 5 offrandes cette saison en Serie A, ce qui fait de lui le joueur le plus décisif du championnat. Certes, la Juventus surclasse ses adversaires en Italie, mais la performance individuelle de CR7 n’est pas à minimiser.