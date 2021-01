Ita : Zlatan au top à 39 ans, Ronaldo (le vrai) est admiratif

Dans : Serie A.

Considéré comme une idole par Zlatan Ibrahimović, le Brésilien Ronaldo lui a rendu la pareille lors d'une interview dans la presse italienne.

À 39 ans, Zlatan Ibrahimović continue d'impressionner le football mondial. Cette saison et malgré son âge, l'attaquant a marqué 10 buts en seulement 7 matchs de Serie A ! Ses performances XXL ainsi que son leadership exercé autour de ses jeunes coéquipiers permettent au Milan AC de revenir au premier plan. Les Rossoneri sont actuellement en tête du championnat devant l'Inter, et possèdent même 7 points d'avance sur la Juventus. Connu pour sa très haute estime de soi, Ibrahimović a néanmoins toujours reconnu son admiration envers Ronaldo, le Brésilien. Dans un entretien accordé à la Gazetta Dello Sport, El Fenomeno s'est montré dithyrambique envers le Suédois, qui a transformé le Milan en « équipe rapide et offensive » selon lui.

« Ibrahimovic a toujours dit qu'il me considérait comme une idole mais je le considère, moi, comme un cas unique, un exemple pour le football. Même si je n'avais pas souffert de toutes les blessures que j'ai eues, je n'aurais jamais pu jouer jusqu'à 40 ans comme lui » a déclaré le Brésilien. Après deux mois d'absence suite à une blessure à la cuisse gauche, l'ancien buteur du PSG a fait son retour la semaine dernière. Il postule à une place de titulaire pour le déplacement des siens à Cagliari lundi soir à 20h45. En plus de leur incroyable talent, les deux joueurs ont la particularité d'avoir tous les deux porté le maillot du Milan AC mais également du rival, l'Inter Milan.