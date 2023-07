Ita ‍: Zidane à la Juventus, révolution imminente ‍?

Dans : Serie A.

Conforté à la tête de la Juventus Turin il y a quelques semaines, Massimiliano Allegri reste sous la menace de Zinedine Zidane.

Malgré une nouvelle saison décevante et sans titre à la clé, la direction de la Juventus Turin a pris la décision de conforter Massimiliano Allegri à son poste d’entraîneur. A priori, le technicien italien n’est pas menacé et devrait reprendre la saison 2023-2024 comme si de rien n’était. Reste que selon les informations de Calcio Mercato, tout n’est pas aussi clair que cela dans l’esprit des dirigeants de la Vieille Dame.

La Juventus Turin pense toujours à Zidane

Et pour preuve, le média explique qu’en interne, de plus en plus de membres de l’état-major de la Juventus Turin plaident pour une arrivée de Zinedine Zidane en urgence afin de relancer le projet bianconero. Libre depuis son départ du Real Madrid il y a deux ans, « ZZ » n’a pas masqué son impatience de retrouver un banc lors d’une interview accordée à Téléfoot il y a quelques semaines.

Le PSG a tenté sa chance cet été afin de prendre la succession de Christophe Galtier, mais Zinedine Zidane a refusé l’avance parisienne. Nul doute que le champion du monde 1998 réfléchirait davantage à une proposition de la Juventus Turin, l’un de anciens clubs. Zidane a laissé une excellente image à la Juve et a gardé un super souvenir de la Vieille Dame.

Il parle couramment italien et se verrait bien relever le défi turinois, malgré l’absence de coupe d’Europe la saison prochaine en raison de la sanction prise à l’encontre de la Juventus Turin dans l’affaire des transferts gonflés. Si pour l’heure, Massimiliano Allegri est bien prévu comme entraîneur du club transalpin pour la saison à venir, le coach de 60 ans a de bonnes raisons de surveiller ses arrières. Car plus que jamais, sa direction pense à le faire partir pour faire de la place à un certain Zinedine Zidane.