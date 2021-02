Ita : Un but par match, Cristiano Ronaldo ne le fait pas rêver

Dans : Serie A.

Éteint lors de la défaite des siens à Porto, Cristiano Ronaldo a reçu les critiques d'Antonio Cassano, qui le juge égoïste.

Surpris à l'entame des deux mi-temps à Porto, la Juventus s'est logiquement inclinée lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions (2-1). Bien que le but de Chiesa permette aux Turinois de rentrer du Portugal avec un espoir de qualification encore intact, la prestation des champions d'Italie en titre inquiète. Alors que son équipe était en grande difficulté, Cristiano Ronaldo n'a pas été en mesure de changer le cours du match. Pour Antonio Cassano, ancien international italien, CR7 n'est pas complètement « Pirlo-compatible », et il n'hésite pas à remettre le comportement de la star en cause.

« Je l'ai toujours dit, étant donné qu'il est un phénomène et qu'il a marqué un milliard de buts, que cela pourrait être difficile avec l'idée du football d'Andrea Pirlo. Il marque un but par match, c'est vrai, mais il a du mal avec les idées d'Andrea. Il a toujours été un peu égoïste, il se fiche que les autres marquent des buts, c'est le genre de joueur qui vit pour marquer. Les années passent pour tout le monde et il a des difficultés. La Juventus essaie de changer ses idées et de jouer un type de football différent, en raison des qualités de Ronaldo. Il ne vit pas pour le jeu, le grand match, il vit pour le but, et en ce moment, la situation empire » a déclaré l'enfant terrible du football italien sur la chaîne Twich de Christian Vieri. Après avoir été éliminé par l'Ajax et l'OL lors des deux dernières saisons, une nouvelle déroute face à un club supposé inférieur passerait très mal du côté de Turin. Connaissant Cristiano Ronaldo, s'il a eu vent des déclarations d'Antonio Cassano, le Portugais risque bien d'être encore plus déterminé pour le match retour.