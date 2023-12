Ita ‍: Rudi Garcia viré le jour de sa nomination, ça a failli arriver

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Viré après seulement 16 matchs sur le banc de Naples, Rudi Garcia n’a pas été à la hauteur des attentes pour succéder à Luciano Spalletti.

Choisi par Aurelio De Laurentiis pour succéder à Luciano Spalletti, Rudi Garcia a rapidement pris la porte. 16 matchs de Série A et puis c’est tout pour l’ancien entraîneur de l’OM et de l’OL, dont les résultats et le jeu pratiqué ont rapidement agacé la direction et les supporters. Dans une interview accordée au Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis est justement revenu sur le choix de Rudi Garcia. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le patron du Napoli regrette amèrement sa décision d’avoir nommé l’ancien entraîneur d’Al-Nassr pour succéder à Luciano Spalletti. La preuve, il a tout simplement indiqué qu’il aurait mieux fait de virer l’entraîneur français… le jour de sa présentation.

Officiel : Rudi Garcia licencié de son poste d'entraîneur à Naples https://t.co/kQ6NDeoZjd — Foot01.com (@Foot01_com) November 14, 2023

« A la fin, je suis allé sur Rudi Garcia qui, en Italie, était arrivé deuxième à deux reprises avec des vestiaires turbulents, plein de joueurs de haut niveau. J'aurais dû faire un coup de théâtre et dire : le voilà présenté, mais maintenant il s'en va. Car une personne qui arrive et dit : 'moi, je ne connais pas le Napoli, je n'ai pas vu un match...'. J'aurais dû comprendre… Alors que j'ai préféré en rire. Le problème, c'est qu'il l'a répété plusieurs fois » regrette Aurelio De Laurentiis.

Luis Enrique était proche de signer à Naples, mais...

Quelques semaines plus tard, Rudi Garcia a donc été débarqué. Au moment de choisir un entraîneur pour succéder à Luciano Spalletti, le président napolitain a également négocié avec Luis Enrique, qui a finalement signé au PSG. L’affaire a pourtant été proche de se conclure entre l’ex-sélectionneur de la Roja et le Napoli… mais le salaire démentiel exigé par l’ancien manager du Barça a fait capoter l’opération. « J'ai contacté Luis Enrique. Lui, il a fait venir son entourage à Naples. Il m'a bloqué trois jours en me demandant beaucoup d'argent. On avait presque trouvé un accord, puis il a dit non car il voulait gagner encore plus » a révélé Aurelio De Laurentiis, pour qui la gourmandise financière de Luis Enrique a fait capoter sa venue à Naples. Chose que le président napolitain doit regretter car la venue de l’entraîneur espagnol lui aurait évité le fiasco Rudi Garcia.