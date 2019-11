Ita : Rome-Naples arrêté quelques minutes pour des cris racistes

Le match qui oppose ce samedi après-midi l'AS Rome à Naples pour le compte de la Serie A a été stoppé quelques minutes en seconde période, Kalidou Koulibaly semblant avoir été la cible de cris racistes tombés des tribunes romaines. Un message a été passé par le speaker du stade olympique de Rome, et le match a rapidement repris.

JUST IN: Roma-Napoli temporarily halted for racial chanting.

Ref at step 2 after asking via stadium speaker to stop the chanting.

Racial abuses addressed to Koulibaly