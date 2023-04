Ita : Milik marque et se rate, la Juventus accrochée

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

32e journée de Série A

Bologne – Juventus Turin : 1-1

Buts : Orsolini (9e) pour Blogne ; Milik (60e) pour la Juventus Turin

Malgré un but de Milik, qui a également manqué un penalty, la Juventus Turin concède le match nul face à Bologne et rate une belle occasion de doubler la Lazio Rome. Les hommes de Massimiliano Allegri sont troisièmes avec trois points d’avance sur l’Inter Milan et l’AC Milan.