Ita ‍: Maignan expulsé, Giroud le remplace et Milan gagne ‍!

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

C'est un match au scénario rocambolesque qui a vu la victoire de l'AC Milan ce samedi soir en déplacement face au Genoa (0-1). A l'entame du temps addtionnel, et alors que son équipe menait, Maignan était expulsé et c'est Olivier Giroud qui le remplaçait dans les buts. Malgré une énorme occasion du Genoa, l'attaquant tricolore sauvait la baraque, permettant aux Milanais de s'imposer et de prendre les commandes de la Serie A.

8e journée de Serie A

AC Milan bat Genoa : 1 à 0

But : Pulisic (87e) pour l'AC Milan

Expulsion : Maignan (Milan) à la 90e+9

📸 - WHAT A SAVE BY OLIVIER GIROUD! pic.twitter.com/WvkF1ordIn — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) October 7, 2023

Classement de Serie A

1e. AC Milan 21 pts

2e. Inter 19 pts

3e. Juventus 17 pts

4e. Naples 14 pts (-1m)

5e. Fiorentina 14 pts (-1m)

6e. Atalanta 13 pts (-1m)