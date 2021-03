Ita : La Juventus plus forte sans Cristiano Ronaldo ?

Dans : Serie A.

Remplaçant samedi lors de la victoire de la Juventus face à la Lazio, Cristiano Ronaldo commence à susciter des débats en Italie.

Si en France il y a une discussion sur le fait que Kylian Mbappé est meilleur avec le PSG quand Neymar n’est pas là, en Italie c’est le rôle de Cristiano Ronaldo avec la Juventus qui a initié un débat depuis ce week-end. En effet, Andrea Pirlo a décidé de laisser CR7 sur le banc face à la Lazio. La star portugaise est finalement entrée en jeu à la place d’Alvaro Morata à la 70e, l’international espagnol venant de signer un doublé. Selon plusieurs médias italiens, Cristiano Ronaldo n’a pas vraiment apprécié la décision de l’entraîneur de la Juve, même s’il n’a strictement rien dit sur ce sujet. Mais des voix s’élèvent pour faire remarquer que la Vieille Dame a affiché un visage nettement plus agréable et joueur que lorsque Cristiano Ronaldo est titulaire, CR7 ayant effectivement l’habitude de mettre ses coéquipiers à son seul service. Ce qui se traduit par une multitude de buts et de records.

La Juventus est plus belle sans Cristiano Ronaldo

Dans les colonnes d’Il Tirreno, Enzo Bucchioni enfonce clairement le clou. « Contre la Lazio, la Juventus, sans CR7, a joué comme la Juventus pour la première fois de la saison dans ce Championnat. Les Bianconeri ont couru et se sont battus avec coeur et intensité, pratiquant un très bon football (…) La Juve se force à jouer avec Cristiano Ronaldo, et avec Ronaldo elle ressemble à une bouteille de Champagne avec son bouchon. Samedi, il n’était pas là, et le bouchon a sauté face à la Lazio. La Juventus pratiquait un jeu plus doux, plus rapide, plus efficace et plus rationnel. Cristiano Ronaldo a la réponse, et peut-être que mardi soir il permettra à la Juventus de se qualifier contre Porto. Et mon avis ira alors directement dans l’entrepôt des « conneries » du football », reconnaît, avec malice, le journaliste italien.