Ita : La Juventus championne, 22 clubs en Serie A ?

Violemment frappé par l'épidémie de coronavirus, l'Italie a pour l'instant d'autres préoccupations que la Serie A. Mais une réflexion est en cours chez les dirigeants.

Tout comme en France, les dirigeants du football italien se demandent quand et comment pourra se finir la saison 2019-2020, et même si elle pourra se réellement se terminer. Si le président de Brescia a lancé un vibrant appel afin que l’on en finisse là pour ce Championnat afin d’avoir la décence de ne pas négocier alors que le pays compte ses morts par milliers, il est rejoint dans son combat par Massimo Ferrero, le président de la Sampdoria. Pour ce dernier, il y a un moyen expéditif pour régler définitivement ce souci majeur et il l’a fait savoir au micro de RadioRadio.

« Comment sera la Serie A l'année prochaine ? Ce sera la même chose que cette année. Pour moi, le championnat se termine ici. L'année prochaine, nous pourrions jouer à 22 équipes (...) Le Scudetto ? Je sais que Lotito (Ndr : le président de la Lazio, 2e derrière la Juventus) va me détester, mais c’est la vie, pour moi on finit la saison comme cela avec les positions actuelles. C'est la direction à prendre. Faisons une hypothèse, ils nous donnent un mois de préparation à partir du 4 avril, nous arrivons au 4 mai et nous devrons encore faire douze matchs. Nous arrivons en août. Que se passe-t-il avec le prochain championnat ? Commençons par parler de l'après, pas de l'avant ! », a lancé le patron de la Sampdoria, qui n’image pas que la reprise du football soit la priorité des priorités actuellement en Italie.