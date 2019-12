Ita : L'AC Milan racheté par le Français le plus riche du monde ?

Dans : Serie A.

Il y a quelques mois, la famille Arnault avait nié vouloir racheter l'AC Milan alors que les rumeurs bruissaient en Italie. Pourtant des négociations seraient toujours en course affirme un insider.

En novembre dernier, le magazine challenge classait Bernard Arnault comme étant l’homme le plus riche du monde, la fortune du puissant patron de LVMH étant estimée à 109 milliards de dollars. Et c’est la famille Arnault qui est régulièrement citée comme le possible repreneur de l’AC Milan, les Rossoneri étant actuellement dans les mains du fonds d’investissement américain Elliott Management. En septembre, réagissant aux bruits sur l’intérêt supposé de sa famille pour le club clombard, Antoine Arnault, le fils du propriétaire de LVMH, avait était clair : « Je souhaite écrire ce message pour mettre fin à toutes les rumeurs concernant l’intérêt de ma famille, ou du groupe LVMH, pour un rachat de l’AC Milan. Nous avons le plus grand respect pour votre magnifique club, ses valeurs, son histoire fantastique, mais n’avons jamais été en contact avec qui que ce soit au club et n’avons jamais été intéressés pour investir ou l’acquérir. »

Milan et la famille Arnault discutent

Mais ce mercredi, Bruno Longhi, un journaliste généralement bien informé sur tout ce qui touche à l’AC Milan remet ce dossier à la Une. « J'ai entendu aujourd'hui qu'il y avait eu une rencontre entre Ariedo Braida, qui fait office d'intermédiaire, et un émissaire de la famille Arnault, donc je peux vous assurer qu'il y a une négociation (…) A partir de là, je ne peux pas vous si l'opération de la vente de Milan se fera ou pas », a précisé sur MilanNews.it, Bruno Longhi. Wait and see, ou plutôt dans ce cas précis Moët Hennessy.