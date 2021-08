Ita : Javier Pastore est libre, accord trouvé avec la Roma

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

A deux ans de la fin de son contrat avec l'AS Rome, Javier Pastore a été libéré par le club italien. L'ancien joueur du PSG devrait rester en Europe.

Chouchou du Parc des Princes, et premier renfort du PSG version Qatar en août 2021, Javier Pastore n'aura pas réellement brillé depuis qu'il a signé à la Roma en 2018. Gêné par les blessures, le milieu offensif argentin n'était plus dans les petits papiers de José Mourinho, et la présence récente de Pastore lors de la présentations des renforts du Paris Saint-Germain alors que le club italien n'avait pas été prévenu à fini de sceller le destin du joueur. Ce lundi, à 24 heures de la fin du mercato, l'AS Rome a officialisé un accord avec le joueur de 32 ans afin qu'il soit libre de signer où le souhaite.

L'#ASRoma comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive di Javier Pastore.



Tutto il Club augura ad Javier le migliori fortune per il futuro. pic.twitter.com/iEgXkbVC2I — AS Roma (@OfficialASRoma) August 30, 2021

Le club de la capitale italienne a sobrement commenté ce accord. « L' AS Rome annonce qu'il est parvenu à un accord pour la résiliation d’un commun accord du contrat pour les droits à la performance sportive de Javier Pastore. Tout le club souhaite à Javier bonne chance pour l'avenir », indique la Roma. Javier Pastore ne devrait cependant pas rester longtemps sans club, même si pour l'instant le mystère règne sur ce sujet.