Ita : Cristiano Ronaldo ne panique pas pour si peu

Samedi soir, la Juventus a été tenue en échec (3-3) par Parme, et cela malgré un doublé signé Cristiano Ronaldo, lequel a déjà porté son compteur à 17 buts ce qui fait de CR7 le meilleur buteur du championnat d'Italie. Mais avec le rythme imposé par le club turinois depuis le début saison, la Juventus étant comme le PSG invaincu en championnat, quelques critiques sont tombées suite à ce score de parité. Pas de quoi affoler Cristiano Ronaldo qui a réponse à tout.

Car pour la star de la Juventus, la Vielle Dame va très bien et va rapidement le rappeler à ses rivaux italiens. « Comme je l'ai dit le football est comme ça, nous savons que tout le monde nous surveille parce que nous sommes la Juventus, mais nous allons bien et nous nous améliorons, je ne vois pas de problèmes aussi graves, il n'y a absolument aucune préoccupation pour l'avenir, il y a une grande confiance en toute l’équipe et l’environnement, je suis sûr que ce sera une excellente année pour la Juventus », a prévenu Cristiano Ronaldo, toujours efficace et persuadé que sa première année sous le maillot du club piémontais démontrera qu'il a fait le bon choix en quittant le Real Madrid au mercato d'été 2018.