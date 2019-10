Ita : Cristiano Ronaldo n’est pas fou, il arrêtera avant d’être cramé

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Buteur face à la SPAL ce week-end, Cristiano Ronaldo est en grande forme du haut de ses 34 ans. Mais combien d’années encore, le Portugais va-t-il être en mesure d’afficher un tel niveau ? En 2016, alors qu’il jouait encore pour le Real Madrid, il déclarait aux médias espagnols qu’il souhaitait poursuivre sa carrière au minimum jusqu’à l’âge de 41 ans. Un rêve plus forcément toujours d’actualité puisque, à l’occasion du lancement de son dernier parfum en Italie, Cristiano Ronaldo a ouvert la porte à une retraite plus rapide que prévue.

« Je ne suis pas un fou. Je ne suis pas obsédé par l’entraînement, mais par le succès, ce qui est totalement différent. J’aime toujours le football. J’adore divertir les supporters et les gens qui aiment Cristiano. L’âge ne compte pas, ce n’est qu’une question de mentalité. Ces cinq dernières années, j’ai commencé à apprécier le fait qu’on me voit surtout en dehors des terrains. Donc qui peut savoir ce qu’il peut se passer d’ici un an ou deux ? » a indiqué Cristiano Ronaldo, qui sait que de nombreuses activités l’attendent en dehors des terrains. Mais qui reste pour l’instant obnubilé par son désir de succès sportifs avec la Juventus et le Portugal…