Giroud contre les arbitres italiens, le Français va payer

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Exclu à Lecce ce week-end avec l'AC Milan, Olivier Giroud est dans le collimateur des arbitres. Son comportement pourrait lui valoir jusqu'à 4 matchs de suspension.

Si l'AC Milan a retrouvé un peu de couleurs en Ligue des champions, on ne peut pas en dire autant en Serie A. En effet, les Lombards ont une nouvelle fois été accrochés en championnat. Lecce a même remonté un écart de deux buts. De quoi agacer logiquement les Milanais, à l'instar d'un Olivier Giroud sur les nerfs et qui finira par prendre un carton rouge pour une contestation jugée beaucoup trop véhémente. Sa réaction pourrait même lui coûter jusqu'à 4 matchs de suspension selon le règlement en Italie. Le patron des arbitres italiens, Gianluca Rocchi, n'a en tout cas pas du tout aimé l'attitude de Giroud et a tenu à le faire savoir.

Giroud, une énorme sanction l'attend en Italie ?

Sur DAZN ces dernières heures, l'ancien arbitre n'a pas fait dans la langue de bois et invité la star française de l'AC Milan à revoir la manière dont il se comporte sur les terrains à l'encontre des officiels. « Il n’est ni juste ni agréable de voir toutes ces contestations. Nous devons être plus stricts car dans l'ensemble les contestations des décisions arbitrales ont augmenté cette saison. Nous voulons faire ce travail qui découle d'une directive de l'UEFA sur ce sujet, et nous ne pouvons plus accepter ces comportements. L'expulsion de Giroud est conforme au règlement, absolument. Les avertissements pour les contestations ont augmenté et cela doit cesser », a notamment indiqué Rocchi, qui veut limiter le plus possible les contestations. Olivier Giroud sera bientôt fixé. Mais s'il est jugé pour « attitude particulièrement irrespectueuse envers l'arbitre ou les assistants de l'arbitre », il pourrait bien rater les 4 prochaines rencontres de son équipe. Un gros coup dur pour les Rossoneri qui n'ont pas besoin de cela au moment où la bataille en tête de la Serie A s'intensifie. Heureusement pour l'attaquant français, cette sanction ne s'appliquera pas en Ligue des champions.