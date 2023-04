Florian Thauvin, son désastre italien n'en finit plus

Dans : Serie A.

Par Adrien Barbet

Arrivé cet hiver à l'Udinese, Florian Thauvin pensait repartir en trombe pour son retour en Europe. Malheureusement, l'opération reconquête n'a pas encore démarré pour le Français dont l'avenir est incertain en Italie.

Huit matchs disputés pour Thauvin à l'Usinese et toujours aucun but inscrit et aucune passe décisive délivrée pour le joueur de 30 ans qui a clairement du mal à s'imposer dans le championnat italien. L'ancien attaquant de l'OM n'avait déjà pas franchement convaincu aux Tigres malgré la présence de l'autre ex-marseillais Gignac. Le champion du monde ne profite pas de l'absence de Gérard Deulofeu pour grappiller du temps de jeu avec les Bianconeri. Andrea Sottil ne donne pas l'impression de compter sur Thauvin. Entré en jeu à la 78e minute lors de la défaite contre l'AS Roma (3-0), le natif d'Orléans a été vivement critiqué pour son manque d'implication lors de son entrée en jeu. L'avenir de l'ancien international français (10 sélections) est remis en question en Italie d'autant qu'il est resté sur le banc pendant toute la rencontre ce dimanche, malgré la victoire 3-0 du club du Frioul contre la Cremonese ce dimanche.

L'avenir de Thauvin s'assombrit en Italie

La presse italienne et notamment MondoUdinese rapportent qu'un départ de Thauvin l'été prochain n'est pas à exclure. Dans quelques semaines, Gerard Deulofeu reviendra de blessure et Matheus Martins, prêté à Watford, fera également son retour avec l'Udinese. Deux joueurs qui vont faire de l'ombre la saison prochaine à celui qui était pourtant considéré comme l'un des meilleurs joueurs du championnat à son poste, lorsqu'il évoluait en Ligue 1 avec l'OM. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec l'Udinese, Florian Thauvin est évalué à 7,5 millions d'euros. Onzième de Serie A, l'Udinese est assuré de se maintenir dans l'élite, alors qu'il reste encore 7 matchs au joueur formé à Grenoble pour se montrer et s'imposer en Italie. L'avenir de l'ancien chouchou de l'OM est très flou et un retour en Ligue 1 semble également très peu probable.