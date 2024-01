Ekitike sur le départ, cette offre va ravir le PSG

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Inutilisé par Luis Enrique lors de la première partie de saison, Hugo Ekitike n’entre pas dans les plans du PSG qui cherche à se séparer de l’ancien attaquant du Stade de Reims lors du mercato hivernal.

Recruté par le Paris Saint-Germain pour la coquette somme de 35 millions d’euros il y a un an, Hugo Ekitike ne s’est jamais imposé dans la capitale française. L’ex-attaquant du Stade de Reims a bénéficié d’un peu de temps de jeu la saison dernière sous les ordres de Christophe Galtier et s’attendait sans doute à monter en puissance pour sa deuxième année sous les couleurs du PSG. C’était sans compter sur Luis Enrique et sur le recrutement colossal du club parisien en attaque cet été (Asensio, G.Ramos, Kolo Muani, Barcola).

Totalement inutilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Hugo Ekitike cherche à quitter le PSG cet hiver. Francfort est l’un des clubs les plus intéressés par sa signature et tout pourrait se décanter assez vite selon les informations de Bild. Le média allemand affirme que Francfort est en passe de trouver un accord avec Hugo Ekitike sur le salaire du joueur, qui ne devrait pas dépasser les 3 millions d’euros par saison. L’accord avec le joueur était en passe d’être ficelé, la question est maintenant de savoir si Francfort et le PSG parviendront à se mettre d’accord alors que l’été dernier, les discussions ont été âpres entre les deux clubs pour Randal Kolo Muani.

Ekitike vendu 20 millions d'euros par le PSG ?

A priori, les feux sont au vert et un deal pourrait être conclu aux alentours des 20 millions d’euros. Une offre qui est certes en-dessous du prix payé par le Paris Saint-Germain il y a un an, mais qui peut permettre au club francilien de limiter la casse financièrement avec un joueur qui ne s’est pas du tout mis en valeur chez le champion de France en titre. Nul doute que si cette offre à 20 millions d’euros vient à se confirmer et arrive dans les jours à venir sur le bureau de Nasser Al-Khelaïfi, elle sera immédiatement acceptée par le président parisien. Le joueur de son côté, a consenti de gros efforts sur son salaire pour rendre possible ce deal.