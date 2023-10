Dévasté par Rudi Garcia, Naples se réjouit grâce à Luis Enrique

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier, le Napoli a décidé de confier les rênes de son équipe à Rudi Garcia. Mais rien ne se passe comme prévu pour l'ancien entraineur de l'OM et l'OL. Le président de Naples a pris la parole dans un langage

La saison passée, le Napoli a réalisé une prouesse majeure, à savoir celle de remporter la Serie A. En Ligue des champions, la campagne a aussi été réussie. Les fans du club napolitain étaient donc aux anges. Mais tout a vite changé. Luciano Spalletti a claqué la porte et les champions d'Italie ont dû se trouver un nouvel entraineur. Rudi Garcia a hérité du poste, un peu à la surprise générale. En effet, Naples avait reçu pas mal de CV et était en négociations aves des profils un peu plus huppés. En ce début de saison, Garcia n'y arrive en plus pas vraiment avec sa nouvelle écurie. Des tifosi demandent déjà son départ. Face à la pression de plus en plus grande, le président napolitain, Aurelio De Laurentiis, a pris la parole.

De Laurentiis agresse Luis Enrique

Lors de mots échangés avec Fabrizio Romano, De Laurentiis a avoué que les choses n'allaient pas dans le bon sens avec Garcia. En taclant l'ancien de l'OL, il va aussi mettre un petit Scud à l'actuel entraineur... du PSG, Luis Enrique : « Ce n'est pas un bon moment avec Rudi Garcia. Quand on décide d'opter pour un entraîneur qui ne connaît plus le football italien, ça peut arriver. Je prendrai la meilleure décision au bon moment. J'ai appelé Luis Enrique en juin mais... heureusement, Dieu Merci Luis voulait rejoindre le PSG - regardez ses résultats au PSG maintenant. Nous avons aussi parlé avec Thiago Motta en juin mais il ne voulait pas remplacer Spalletti après ses résultats ». Comme à son habitude, Aurelio De Laurentiis n'a pas fait dans la demi-mesure. Mais sa déclaration dévoile en tout cas que Luis Enrique avait décidé depuis pas mal de temps de rejoindre le club de la capitale. Si tout ne se porte pas au mieux au niveau des résultats, le collectif du PSG a néanmoins repris des couleurs.