Cristiano Ronaldo et la Juve se fâchent, Man United veut en profiter

Triple tenant du titre avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo a dû dire adieu à la Ligue des Champions dès les quarts de finale cette saison.

Arrivé l’été dernier pour aider la Juventus Turin à soulever ce trophée, le Portugais n’a rien pu faire pour empêcher l’Ajax Amsterdam (1-1, 1-2) de filer en demies. Autant dire que l’ambiance n’est pas festive chez la Vieille Dame. Au contraire, la presse locale parle de tensions en interne ! En raison de cette élimination inattendue, les relations entre l’attaquant et ses dirigeants se seraient détériorées. A tel point qu’une séparation serait prévue à l’été 2020, annonce La Repubblica.

Une tendance confirmée par La Gazzetta dello Sport qui explique l’état d’esprit de chaque camp. Apparemment, Cristiano Ronaldo attendrait davantage de renforts dans l’effectif. Tandis que le club espérait plus de son quintuple Ballon d’Or dans les moments importants. Une occasion en or pour Manchester United ? C’est possible selon Don Balon, dont le site prédit une offre mancunienne à 130 M€ pour récupérer CR7. Reste à savoir ce qu’en pense le Bianconero sous contrat jusqu’en 2022. En tout cas, son agent Jorge Mendes serait favorable à un retour à Old Trafford.