Coronavirus : 92 % des joueurs de l’Inter touchés, l'annonce choc

Même si la pandémie de coronavirus n’est pas encore sous contrôle, les chiffres sont encourageants depuis près de deux semaines en Italie.

A tel point que mardi, les 20 clubs de Série A ont voté pour la reprise du championnat. Un come-back espéré pour début juin, à condition bien-sûr que les conditions le permettent. Pour que cela soit possible, chaque club devra être muni d’un nombre important de tests afin de s’assurer que leurs joueurs et le staff technique ne sont pas infectés par le Covid-19. En attendant ce retour, Romelu Lukaku a livré une révélation troublante au micro de la chaîne Vier avec la présentatrice Kat Kerkhofs, l’épouse de Dries Mertens. Selon l’attaquant de l’Inter, 23 joueurs milanais sur les 25 étaient malades fin janvier et présentaient notamment les symptômes classiques du coronavirus (toux, fièvre).

« Nous avons eu une semaine de congé en décembre puis nous sommes revenus au travail et je jure que 23 joueurs sur 25 étaient malades. Je ne plaisante pas. Le 26 janvier, nous avons joué contre Cagliari de Radja Nainggolan et après environ 25 minutes, l'un de nos défenseurs (il s'agirait de Milan Skriniar, remplacé après 17 minutes de jeu et "grippé" selon le club, ndlr) a dû quitter le terrain. Il n'a pas pu continuer et s'est presque évanoui. Tout le monde toussait et avait de la fièvre. Quand je m'échauffais, j'avais beaucoup plus chaud que d'habitude. Je n'avais pas souffert de fièvre depuis des années. Après le match, il y avait un dîner prévu avec des invités de Puma, mais je les ai remerciés et je me suis directement couché. Nous n'avons jamais fait les tests Covid-19 à l'époque, donc nous ne saurons jamais si c'était ça. Maintenant, je suis de retour à Milan. Nous avons été autorisés à rentrer chez nous pendant un certain temps, mais nous avons été rapidement rappelés car le championnat pouvait recommencer. Diego Godin a pris trois vols pour rejoindre l'Uruguay et après quelques jours il est rentré en Italie. Nous étions tous un peu inquiets du retour, nous avions peur de devoir faire face à deux semaines de quarantaine » a indiqué Romelu Lukaku, lequel attend maintenant le feu vert des autorités pour reprendre les entraînements à l’Inter Milan, où les tests de santé seront évidemment très poussés au vu des déclarations du Belge.