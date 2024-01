Ça coince avec le Milan AC, Olivier Giroud appelle la MLS

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

Olivier Giroud qui continue au Milan AC, ce n'est pas encore validé et cela traine même. L'idée de rejoindre le championnat américain est lancé pour après l'Euro.

Attendue depuis des mois, la prolongation de contrat d’Olivier Giroud n’est toujours pas effective. A 37 ans, il est pourtant toujours un titulaire indiscutable au Milan AC, et en est l’un des joueurs les plus réguliers de l’effectif de Stefano Pioli. Entré dans les six derniers mois de son contrat, l’international français ne voit toujours aucun accord définitif être trouvé même si priorité semble être de continuer au Milan AC. Mais la Gazzetta dello Sport jette un énorme pavé dans la mare, en soulignant que les négociations avec la formation italienne ne sont pas si fluides que cela. Olivier Giroud ne se verrait proposer qu’un poste de remplaçant pour son année de contrat supplémentaire, le Milan AC ayant visiblement envie d’engager une pointure beaucoup plus jeune pour occuper le poste de titulaire. Désireux de rester en Lombardie, l’ancien buteur d’Arsenal hésite donc, et étudie quand même d’autres offres.

Giroud avec Lloris et Griezmann aux USA ?

L’idée de rejoindre la Major League Soccer, où il pourrait imiter Hugo Lloris en attendant Antoine Griezmann, ses deux meilleurs copains en équipe de France, est en train de germer dans son esprit. Alors que le gardien légendaire de Tottenham et des Bleus a signé à Los Angeles, la MLS continue de vouloir s’offrir des stars mondiales en fin de carrière, et ce changement de cap pourrait avoir du sens après l’Euro disputé avec les Bleus, qui sera très certainement sa dernière compétition internationale. La porte est en tout cas ouverte, même si la tendance reste à une prolongation au Milan AC, s’il y a un accord sur son salaire et son rôle en vue de la saison prochaine.