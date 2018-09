Ita : Balotelli trop gros de 15 kilos, l'Italie le renvoie en tribune !

Dans : Foot Europeen, OGCN.

Le match livré par Mario Balotelli avec l'équipe d'Italie contre la Pologne la semaine passée a relancé l'éternel débat sur la présence de l'attaquant de Nice au sein de la Squadra Azzurra. Car Super Mario a traversé cette rencontre comme un fantôme, et le résultat ne s'est pas fait attendre, Roberto Mancini n'a pas retenu Mario Balotelli pour la rencontre de ce lundi soir face au Portugal.

Evoquant le cas de l'attaquant de l'Italie et de Nice, Zbigniew Boniek, ancien joueur légendaire de la Juventus et désormais président de la Fédération Polonaise de Football, estime qu'il est inadmissible de se présenter dans une telle forme physique lorsqu'on postule à une place en sélection nationale. « J’ai parlé avec Sacchi immédiatement après Italie-Pologne et nous étions du même avis, à savoir que Mario Balotelli n'était pas préparé pour ce match. Ce qui compte dans le football, c'est l'intelligence envers le reste de l'équipe. Je suis désolé pour Balotelli, car je me souviens de lui lors d’un Juventus-Inter durant lequel il avait été dévastateur. C’est de sa faute car un professionnel ne peut se présenter dans cet état. Pour être un bon joueur, il faut être en forme et là il a 15 kilos de trop. Dans ces conditions, Balotelli est inutile », a lancé l'ancien attaquant.