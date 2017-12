Foot : Eboué limite SDF, un club turc ne l'accepte pas

Dans : Foot Europeen, Premier League.

Dimanche, le Sunday Mirror a consacré un long article à Emmanuel Eboué, ancien joueur vedette d'Arsenal et de Galatasaray, lequel est désormais ruiné suite à un souci avec son ancien agent et son épouse. Agé de 33 ans, l'international ivoirien vit actuellement dans la misère, devant même se cacher pour éviter les huissiers lancés à ses trousses. Les gros soucis d'Emmanuel Eboué ne sont pas passés inaperçus et en ce jour de Noël le club de Galatasaray a confirmé qu'il voulait essayer d'aider concrètement son ancien joueur.

En effet, le club stambouliote va proposer un travail à Emmanuel Eboué, le défenseur étant susceptible de devenir l'entraîneur-adjoint des U14 de Galatasaray. L'entraîneur du club turc a confirmé qu'effectivement il était impossible de laisser Eboué dans une telle situation. Du côté de Londres, les supporters d'Arsenal se mobilisent également pour venir en aide à leur ancien joueur, qui sait ainsi qu'il n'a pas été oublié par les amateurs de football.