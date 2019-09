Foot : Cristiano Ronaldo écrase Messi, il a « plié le game » !

Dans : Foot Europeen, Serie A, Liga.

Auteur d’un sanglant quadruplé contre la Lituanie mardi soir, Cristiano Ronaldo affole les compteurs avec la sélection portugaise. En effet, si des comparaisons ont souvent été faites entre l’attaquant de la Juventus Turin et Lionel Messi en club, il n’y a clairement pas photo si l’on compare les performances des deux hommes avec leurs sélections. Pour Nabil Djellit, la différence est flagrante en faveur de l’ancien buteur du Real Madrid, lequel est tout simplement impressionnant.

« Il y a Ronaldo, et il y a les autres, tous les autres… En club, il y a match entre Messi et Ronaldo. En sélection, Ronaldo a plié le game depuis la victoire à l'Euro 2016, et il continue à creuser l'écart... » a ainsi lâché le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe sur son compte Twitter. Pour mieux se rendre compte des performances incroyables de CR7 en sélection, il suffit de jeter un œil aux chiffres. En 160 matchs avec le Portugal, l’attaquant de 34 ans a inscrit la bagatelle de 93 buts.