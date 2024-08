Fini le tirage classique, l’UEFA sort une nouvelle dinguerie

Dans : Foot Europeen.

Par Eric Bethsy

Avant le lancement des nouveaux formats de ses compétitions de clubs, l’UEFA va également innover dans ses tirages au sort. Pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, c’est un ordinateur qui déterminera les affiches de la saison régulière.

Cette saison va marquer un tournant dans l’histoire des compétitions européennes. Et pour cause, la traditionnelle phase de groupes n’existe plus. Du moins pas dans sa forme habituelle. En Ligue des Champions, en Ligue Europa comme en Ligue Europa Conférence, le premier tour du tableau principal regroupera tous les participants dans une seule et même ligue. Chaque équipe disputera huit matchs (six en C4) contre autant d’adversaires différents.

📅 Dates for the diary!



2024/25 UEFA Champions League: draws, matches, final 👇#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 4, 2024

Ainsi, les huit premiers seront directement qualifiés pour les huitièmes de finale, et les clubs arrivés un peu plus bas dans le classement devront jouer un barrage. Le tirage au sort va donc déterminer les confrontations de cette saison régulière. Sauf qu’un tirage classique aurait nécessité un millier de boules tirées dans 36 saladiers pendant trois heures… C’est pourquoi l’UEFA, au risque de subir de nouvelles critiques, va encore innover. Une célébrité sera chargée de tirer la boule de chaque participant.

Deux critères à respecter

Puis un ordinateur, grâce à un logiciel développé par l’entreprise AE Live, affichera immédiatement les huit (ou six en C4) adversaires de l’équipe concernée, soit deux par chapeaux. Le tout en respectant deux critères. Un club ne pourra pas affronter une équipe de son pays, et ne défiera pas plus de deux formations du même championnat. Supervisé par la société d’audit EY, ce tirage au sort révolutionnaire devrait durer environ 35 minutes, comme les tirages classiques intégralement réalisés à la main. A noter que ce tirage automatique aura lieu les 29 et 30 août à Monaco, avant la révélation des calendriers de chaque équipe le 31 août.