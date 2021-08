Europe : Le salary-cap, l’arme fatale de l’UEFA ?

La disparition - peut-être provisoire - de la SuperLigue quelques jours seulement après sa création a permis de démontrer que le modèle américain était toujours suivi de près en Europe.

Ce pourrait être le cas dans un autre dossier très chaud, celui des moyens économiques des clubs de football. Le fair-play financier a permis pendant un temps de réduire les dépenses des clubs de football, mais l’UEFA n’a pas réussi à tenir, et cet été promet d’être, malgré la crise sanitaire et financière, un record dans le sens des dépenses. Le Paris SG, qui a recruté beaucoup de joueurs libres, en profite pour faire littéralement exploser sa masse salaire, qui va représenter une part de plus en plus importante du budget.

Une tendance connue notamment au Barça, où le taux approchait les 90 % dépensés pour payer les joueurs par rapport au budget du club catalan. Une dérive à laquelle l’UEFA souhaite désormais s’attaquer en envisageant, selon The Times, de créer un salary-cap. A l’image de ce qui se fait aux Etats-Unis dans les sports principaux, ce « plafond salarial » sert à niveler la concurrence, obligeant ainsi les équipes qui dépassent le montant maximal fixé à payer une taxe de pénalité très imposante.

Exclusive: Uefa will set out proposals next month to replace its Financial Fair Play rules with a salary cap and luxury tax by next year. Clubs would be limited to spending a fixed percentage of their revenue on salaries | @martynziegler https://t.co/LcvE7zLY2H