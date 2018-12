Euro 2020 : La Moldavie tremble déjà devant les stars de la France

Dans : Foot Europeen, Equipe de France.

Depuis ce dimanche midi, l’Equipe de France connaît ses futurs adversaires pour les qualifications à l’Euro 2020. Les hommes de Didier Deschamps seront largement favoris puisqu’ils ont hérité d’un groupe composé de l'Islande, la Turquie, l'Albanie, Andorre et la Moldavie. Sélectionneur des Moldaves, Alexandru Spiridon ne fait pas le malin à l’idée de rencontrer le prochain champion du monde. Les stars des Bleus imposent le respect, comme il l’a confié à la sortie du tirage au sort.

« La France n'est pas seulement le favori de notre groupe, mais c'est le favori des qualifications. C'est une des meilleures équipes en Europe et dans le monde actuellement. La France est dirigée par un homme très intelligent, un entraîneur très intéressant. Didier Deschamps est le meilleur dans l'Europe du football. La France a beaucoup de stars dans son équipe et ce sera intéressant pour la Moldavie de se mesurer à eux. Nous espérons avoir de bons matches et une bonne expérience contre la meilleure équipe du monde. Ce sera très difficile de gagner des points contre elle, mais dans le foot il y a parfois des moments inattendu » a expliqué le sélectionneur de la Moldavie, très élogieux envers l’Equipe de France et son entraîneur. Didier Deschamps appréciera…