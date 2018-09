Dormir chez Cristiano Ronaldo c'est bientôt possible à Paris !

Dans : Foot Europeen, PSG.

Cristiano Ronaldo est un footballeur redoutable, mais c'est également un businessman avéré. Et c'est dans ce cadre que CR7 a annoncé ce mercredi qu'il allait investir dans un hôtel de luxe à Paris, établissement haut de gamme dont il possèdera 50% des parts. Cet hôtel 4 étoiles sera sur la Rive Gauche et nécessitera un investissement de 60ME.

Il faudra toutefois attendre 2021 pour pouvoir dormir dans l'hôtel qui sera tout simplement baptisé CR7 a dévoilé le groupe hôtelier portugais Pestana, qui est à la manoeuvre dans ce dossier. Interrogé sur le lancement de son hôtel à Paris, Cristiano Ronaldo a reconnu qu'il était évident que sa marque devait être présente dans la Ville Lumière. « Il est tout à fait logique que la marque s'installe à Paris, une des villes les plus visitées du monde », a expliqué la star portugaise de la Juventus. Pour l'instant, les hôtels CR7 étaient présent à Lisbonne et Funchal, et avant Paris des établissement seront ouverts à Madrid, New York et Marrakech.