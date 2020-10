Eur : Pochettino très loin du PSG ou du Real, il discute en Russie

Dans : Foot Europeen.

Il est l’un des entraineurs libres les plus courtisés en Europe. Peut-être pas pour bien longtemps encore.

Annoncé au PSG en cas de départ de Thomas Tuchel, mais aussi à Manchester United si Ole-Gunnar Solskjaer venait à sauter, ou encore au Real Madrid quand Zinedine Zidane était très menacé, Mauricio Pochettino discute actuellement avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Sergei Semak est pourtant toujours en place dans la cité des Tsars, mais son avenir ne tient qu’à un fil. Sa démission est attendue à la prochaine contre-performance, sachant que l’ancien entraineur russe, en poste depuis 2018 et qui a quasiment tout gagné avec le Zénith, connait un début de saison délicat avec la 3e place actuelle en championnat, et zéro point en Ligue des Champions.

Selon le média russe Championat, une source proche du club de Saint-Pétersbourg a confirmé des négociations avec Pochettino pour un contrat de plusieurs années, avec un salaire de 6,5 ME par an. Pour le moment, le poste n’est pas encore libre, mais cela pourrait aller très vite, notamment si le Zénith était déjà éliminé de la Ligue des Champions le 4 novembre prochain, en cas de résultat négatif face à la Lazio Rome. De son côté, le technicien argentin serait intéressé par l’idée de relever ce challenge en Russie, preuve de son impatience à retrouver un poste un an quasiment jour pour jour après son sévère limogeage de Tottenham.