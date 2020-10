PSG : Pochettino pour remplacer Tuchel en 2021 ?

Dans : PSG.

L’été prochain pourrait être fatal à Thomas Tuchel au PSG. L’entraîneur dont le contrat se termine à l’issue de la saison est susceptible de prendre la porte.

Thomas Tuchel entame sa troisième saison sur le banc du PSG (avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2021). Après la défaite en finale de la Ligue des Champions en août dernier contre le Bayern (1-0), l’objectif de l’ancien coach du BVB est maintenant de remporter la C1 qui manque au plamarès parisien. En cas d’échec, l’entraîneur allemand en fera certainement les frais. Pour le remplacer, les noms de Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino comment déjà à circuler en prévision de cet été. Parmi eux, c’est le second cité qui aurait les faveurs des décideurs du club parisien. Une information confirmée par le journaliste anglais Duncan Castles.

Dans le transfert window podcast, le Britannique assure que Pochettino a déjà « discuté avec le Qatar » pour remplacer Thomas Tuchel à l’issue de la saison. « C’est un poste qu’il cible et il sera candidat », ajoute-t-il. Libre depuis son éviction de Tottenham il y a près d’un an, le technicien pourrait donc retrouver un grand challenge, après avoir emmené les Spurs en finale de la Ligue des Champions lors de l’exercice 2018-2019. De plus, il connaît bien la maison parisienne pour y avoir évolué entre 2001 à 2003. Avec Paris, il a joué 95 matches et remporté la Coupe Intertoto. Le club de la capitale devra néanmoins rester attentif, le profil de Mauricio Pochettino plaît également en Angleterre où les deux Manchester pourraient tenter de le relancer l’été prochain.