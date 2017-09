Zidane refuse de voir son fils Enzo enfoncer le Real

Dans : Liga, Foot Europeen.

Relégué à sept points du FC Barcelone, le Real Madrid n’a déjà plus le droit à l’erreur avant la 6e journée de Liga.

Sur le terrain du Deportivo Alavés ce samedi (16h15), la victoire sera donc obligatoire pour les hommes de Zinédine Zidane, pour la première fois opposé à son fils Enzo (22 ans). « J'espère qu'il ne va pas marquer », a plaisanté l’entraîneur madrilène, qui va forcément vivre un moment particulier. Mais en conférence de presse, l’ancien meneur de jeu est bien resté dans son costume d’entraîneur, laissant son rôle de père de côté.

« Chacun a ses intérêts. Je ne sais pas si ce sera étrange de l'affronter, mais je suis content pour lui car il travaille bien, a réagi le Français. Après, je ne pense pas beaucoup à ça. J'aurai sûrement quelques sentiments qui me traverseront, mais le match est entre Alavés et le Real Madrid. C'est le plus important pour moi. Enzo est très compétiteur et moi aussi. Je suis attentif à son évolution comme joueur, mais je lui parle comme un père. Je ne suis pas son entraîneur mais son père et je ne dois lui donner aucun concept de football. Lorsque nous parlons, il n'y a rien d'autre à part une relation père-fils. » Il ne manquerait plus qu’Enzo se serve des conseils de son père pour enfoncer le Real...