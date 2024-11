Zidane de retour au Real Madrid, la folle rumeur

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la lourde défaite du Real Madrid à domicile face à l'AC Milan, l'avenir de Carlo Ancelotti est incertain. Le nom de Zinedine Zidane revient du côté de Bernabeu.

Outre Kylian Mbappé, vivement critiqué après le fiasco en Ligue des champions, c'est désormais Carlo Ancelotti qui est au coeur de l'ouragan qui secoue les Merengue. La déroute face au Barça avait déjà valu au technicien italien de se faire malmener dans les médias proches du Real Madrid. Mais en s'inclinant face à Milan, le club de la capitale espagnole inquiète à présent son président, Florentino Perez se demandant de plus en plus si Carlo Anceloti est toujours l'homme de la situation. Ce dernier a beau avoir apporté son lot de titres au Real, le patron du club se demande s'il est capable de réussir l'association Mbappé-Vinicius-Bellingham et l'idée d'un rapide limogeage de l'entraîneur transalpin est dorénavant de plus en plus évoquée.

🚨 | EXCLUSIVA DEL INFILTRADO |💥



Me confirman que Florentino Pérez y Zinedine Zidane han pactado para que el francés sea el próximo entrenador del Real Madrid. Me dicen que Zizou está OBSESIONADO por entrenar otra vez al RM y a Kylian Mbappe. 👉🏼



Cuando? Esta en veremos 📲🚨 pic.twitter.com/imUljFuSH7 — Infiltrado Blanco (@InfiltradoRM) November 5, 2024

Moins de 24 heures après ce fiasco européen, le compte insider Infiltrado Blanco affirme que le remplaçant de Carlo Ancelotti pourrait être....Zinedine Zidane. « On m’a confirmé que Florentino Pérez et Zinedine Zidane ont conclu un accord pour que le Français devienne le prochain entraîneur du Real Madrid. On me dit que Zizou est obsédé par l'idée de revenir entraîner le Real Madrid et Kylian Mbappé. Quand ? Cela reste à voir », explique @InfiltradoRM. Le retour de Zinedine Zidane serait une énorme surprise dans la mesure, où Zizou a déjà occupé par deux fois le poste d'entraîneur du Real Madrid et qu'il a été deux fois poussé vers la sortie par Florentino Perez, même s'il n'a jamais été officiellement viré. En 2018, il avait démissionné de lui-même, tout comme en 2021. Depuis, l'entraîneur français n'a pas été nommé à la tête de l'équipe de France, et il n'a jamais retrouvé de club. De là à jouer les pompiers de service une troisième fois du côté de Madrid...