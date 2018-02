Zidane achève Cristiano Ronaldo et le Real avant Paris

Dans : Liga, Foot Europeen.

Confronté aux blessures de Toni Kroos, Luka Modric et Marcelo, l’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane reste prudent avant de retrouver le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions le 6 mars.

Afin de ménager ses cadres, le Français n’hésite pas à effectuer des rotations. C’est donc une équipe remaniée qui s’est présentée sur le terrain de l’Espanyol Barcelone mardi en Liga. Résultat, les Merengue se sont inclinés (1-0) dans les dernières secondes de la partie. Un nouveau coup d’arrêt que la presse espagnole met clairement sur le dos de Zidane. En effet, le journaliste espagnol Elias Israel ne comprend pas comment le technicien a pu laisser Cristiano Ronaldo au repos.

« On peut comprendre que les grands joueurs pensent au Mondial et acceptent de diminuer leur temps de jeu pendant la saison, a reconnu notre confrère du quotidien As. Zidane avoue qu'il a également connu cette situation. Mais ce qui est incompréhensible d'un point de vue technique, c'est que Cristiano Ronaldo ne soit pas convoqué pour libérer son équipe ou pour faire peur à l'adversaire, au moment où il a retrouvé sa vitesse et son efficacité. Le Real a besoin d'arriver à Paris dans les meilleures conditions et avec une dynamique intacte en Liga. Un caprice inutile de la part de Zidane. » Si le Real s’était imposé, la gestion du coach aurait sûrement été applaudie...