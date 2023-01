Vlahovic au Real Madrid, l’incroyable demande du mercato !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Carlo Ancelotti aimerait accueillir au Real Madrid un nouveau buteur afin d’avoir une alternative pour faire souffler Karim Benzema.

Du haut de ses 35 ans, le Ballon d’Or ne peut plus jouer tous les matchs sans risquer de se blesser, comme ce fut le cas par le passé. Ces derniers mois ont démontré que Karim Benzema n’était pas une machine et qu’il serait grand temps pour le Real Madrid de recruter un avant-centre afin d’offrir à Carlo Ancelotti une alternative à l’international français. Malgré ce besoin évident au sein de l’effectif, les dirigeants du Real Madrid ont fait honneur à leur réputation des dernières années en étant très calmes sur le marché des transferts cet hiver. Et si tout s’accélérait brutalement dans les dernières heures du mercato ? Cela est improbable mais pas impossible car selon le journaliste espagnol Tomas Gonzalez, un avant-centre désire plus que tout rejoindre le Real Madrid en la personne de Dusan Vlahovic.

Vlahovic rêve de quitter la Juve pour signer au Real

L’insider espagnol affirme que Dusan Vlahovic veut quitter la Juventus Turin, qui traverse une énorme crise avec sa pénalité de 15 points en championnat. La Vieille Dame ne sera probablement qualifiée pour aucune compétition européenne la saison prochaine et Dusan Vlahovic n’a absolument pas envie de s’éterniser dans ce club, raison pour laquelle il a expressément demandé à son agent de tâter le terrain avec le Real Madrid. Assurément, il sera très difficile de conclure un tel transfert en quelques heures et même si le club merengue y jettera un œil, il y a peu de chances de voir Dusan Vlahovic quitter la Juventus pour le Real Madrid d’ici minuit. En revanche, le dossier a de grandes chances d’être rouvert l’été prochain, notamment dans le cas où le Real se heurterait au refus du Paris Saint-Germain dans le dossier Kylian Mbappé. A en croire Tomas Gonzalez, un autre crack du football européen aimerait poser ses valises au Real dans les mois à venir, il s’agit de Gvardiol, le défenseur central de Leipzig auteur d’une belle Coupe du monde avec la Croatie. Autant dire que les prétendants ne manquent pas pour venir garnir l’effectif du Real Madrid.