Vinicius contre Mbappé, la guerre est lancée

Probable futur joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé devra faire ses preuves. L’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain ne sera pas automatiquement la star de la Maison Blanche, où le Brésilien Vinicius Junior est en train d’affirmer son statut cette saison.

Avec son doublé contre la Real Sociedad (1-2) mardi en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a encore impressionné les Espagnols. Au cas où certains en doutaient encore, l’attaquant annoncé au Real Madrid deviendra vite un poison pour les défenses de Liga. Le Français en fin de contrat au Paris Saint-Germain sera forcément attendu, notamment chez les supporters madrilènes. Mais d’après le quotidien As, le Bondynois ne sera pas automatiquement la star de la Maison Blanche. Nos confrères accordent plutôt ce statut à l’un des hommes en forme au Real Madrid, à savoir Vinicius Junior.

Le temps où le Brésilien subissait les critiques et moqueries sur sa maladresse semble bien lointain. L’ailier de 23 ans a considérablement évolué à la finition. Nouvel exemple mercredi soir, lorsque le Merengue n’a laissé aucune chance au gardien du RB Leipzig (1-1) Peter Gulacsi. Vinicius Junior, deuxième meilleur buteur du Real Madrid derrière Jude Bellingham (20 buts), a ainsi inscrit 15 réalisations cette saison toutes compétitions confondues. Et six d’entre elles ont été marquées en une seule touche de balle.

Vinicius s'affirme

L’international auriverde n’est plus qu’un simple joueur de débordement, d’où son positionnement plus axial ces derniers mois. Le voilà désormais capable de marquer toutes les 141 minutes, lui qui avait besoin de 435 minutes pour tromper le gardien adverse lors de sa première saison dans la capitale espagnole. Pour le média local, « Vinicius envoie un message au Français et défend son statut avant l'arrivée de la star du PSG ». La preuve, l’ancienne pépite de Flamengo, buts et passes décisives inclus, a participé à 27 réalisations ces trois dernières saisons en Ligue des Champions. Le Madrilène domine ce classement devant… Kylian Mbappé (26).