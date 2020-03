Barça : Griezmann déprime, son mentor engueule Messi

Dans : Liga.

En difficulté dans son adaptation au FC Barcelone, Antoine Griezmann a toujours tenu un discours positif. Contrairement à son ancien conseiller Eric Olhats.

Cette interruption de la saison n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour Antoine Griezmann. Elle pourrait en effet permettre à l’attaquant de faire le point sur ses débuts difficiles au FC Barcelone. Et sur son manque d’automatisme avec ses coéquipiers, à commencer par Lionel Messi que l’on accuse de boycotter la recrue estivale à 120 M€. Une situation inacceptable pour Eric Olhats, l’ancien conseiller du Français qui avait senti ce scénario venir.

« Je peux comprendre son envie de signer à Barcelone. Le Barça, c'est le Barça. D'autres joueurs et des amis lui ont dit que son jeu s'adapterait bien à celui du Barça, le tiki-taka et tout ça, mais moi je n'aime pas son rendement, a confié le membre du staff de l’Atlético Madrid à Mundo Deportivo. On voit qu'il a des problèmes, qu'il n'est pas heureux. Cela m'affecte parce que je sais ce qu'il est capable de faire. Il peut donner beaucoup plus et il ne dit rien. Il essaye sans rien dire. »

« Il mérite un peu plus de considération »

« On dirait qu'il ne reçoit pas autant de passes des autres, ni de la part du patron que tout le monde connaît. Il s'est passé un mois, puis un second, il a compris qu'il n'était pas le chef. Mais pour son attitude et son talent, il mérite un peu plus de considération. J'espère qu'il surmontera cette situation avec le temps. Il n'a que 28 ans et c'est un joueur de classe mondiale », a assuré Eric Olhats, sans remettre en cause les performances individuelles de son ancien protégé.