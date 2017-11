Valence-Barça : L'arbitre refuse étonnamment un but valable à Messi

Dans : Liga, Foot Europeen, Photo/Video.

Ce dimanche soir, lors du choc au sommet de la Liga entre Valence et le FC Barcelone (0-0 à la mi-temps), Leo Messi pensait avoir ouvert le score d'un plat du pied gauche à la trentième minute de jeu, mais malgré le fait que le ballon, relâché par Neto, ait franchi la ligne, l'arbitre a refusé le but blaugrana. L'arrivée de la goal-line technology fera donc le plus grand bien au championnat d'Espagne la saison prochaine...

[📺 VIDEO] 🇪🇸 #LaLiga

😱 L'énorme erreur d'arbitrage contre le Barça !

😡 Messi marque, le ballon franchit la ligne, mais l'arbitre ne valide pas le but !https://t.co/d62lNOpvGh — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 26 novembre 2017