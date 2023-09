Une affaire dégoûtante de plus dans le football espagnol

Dans : Liga.

Guillaume Conte

Des débordements inadmissibles ont eu lieu en marge du derby du week-end dernier entre l'Atlético et le Real Madrid.

Décidément, le football espagnol est souvent pointé du doigt ces derniers temps, et pour des affaires de tout type. Le baiser forcé du président de la fédération a littéralement fait passer au second plan le sacre des joueuses à la Coupe du monde, et avec la reprise du championnat, les problèmes de racisme refont surface. Cette fois-ci, ce n’est pas contre un joueur, mais l’histoire du week-end dernier parvient à être encore moins glorieuse.

Une jeune fille de 8 ans traumatisée

Une plainte a été déposée par deux femmes ce mardi, soit deux jours après le derby entre l’Atlético et le Real Madrid. Ces deux femmes sont la mère et la tante d’une jeune fille de 8 ans, qui été insultée, traitée et victime de racisme car elle avait le malheur de porter un maillot de Vinicius Junior aux abords du Metropolitano. A l'approche du stade, ces trois personnes ont ainsi été insultées, menacées de mort et violentées, devant s’écarter du stade pour avoir un peu de tranquillité. La jeune fille est traumatisée depuis ces évènements, et la plainte a été déposée. Elle permet désormais d’avoir accès aux vidéos des agressions, qui sont le fait d’un groupe de supporters bien connu par le club des Matelassiers, la Frente Atlético. Celle-là même qui avait pendu un mannequin à l’effigie de Vinicus Junior à un pont de Madrid en janvier dernier.

El Real Madrid ha invitado al Santiago Bernabeu a la niña a la que insultaron los ultras del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano por llevar la camiseta de Vinícius Jr.



ENORME MI CLUB @realmadrid🤍👏pic.twitter.com/D67JwyIS7s — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) September 27, 2023

Un problème que le club de Madrid, qui est entré en contact avec la victime et sa famille, dont certains membres sont fans de l’Atlético, évite soigneusement de traiter dans ses tribunes, où le ménage n’a jamais été fait. La proximité entre la Frente Atlético et la famille Gil, très influente au club, est bien connue. L’affaire a aussi été confiée à la sécurité intérieure, afin de voir si des identifications formelles peuvent être effectuées et pourquoi pas agir pour dissoudre un groupe de supporters déjà bien connu pour ses débordements à l’intérieur comme à l’extérieur des stades. De son côté, le Real Madrid a invité la jeune fille et sa famille à venir au prochain match du Real Madrid à Santiago Bernabeu, histoire de lui faire comprendre que ces débordements n'avaient absolument rien à faire dans un stade de football, ou à l'extérieur d'un stade.