Un ancien flop de l’OL prêt à recaler le Barça

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Contraint d’enregistrer des départs pour débloquer son recrutement, le FC Barcelone ne s’interdit pas de contacter les joueurs convoités. Le club catalan a notamment sondé l’entourage de l’ancien Lyonnais Sergi Darder, relégué en deuxième division avec l’Espanyol Barcelone, mais pas forcément pressé de partir.

Xavi devra se montrer patient. Certes, la Liga a validé le plan économique présenté par le FC Barcelone. Mais l’entraîneur blaugrana n’est sans doute pas près d’accueillir des recrues dans son vestiaire. Le Barça doit d’abord finaliser des ventes et alléger sa masse salariale. En attendant, le champion d’Espagne ne s’interdit pas de contacter les joueurs convoités.

Le Barça veut Sergi Darder

On sait que Xavi souhaite renforcer son entrejeu. C’est pourquoi la direction sportive s’intéresse à Sergi Darder. Selon les informations de Catalunya Radio, le Barça aurait sondé l’entourage du milieu de l’Espanyol Barcelone en vue d’un transfert cet été. Il faut dire que l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais représente une belle affaire sur le marché.

Sa clause libératoire est actuellement fixée à 10 millions d’euros, et passera à 15 millions d’euros à partir du mois d’août. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que d’autres équipes (Atlético Madrid, Majorque et Almeria) ont pris la même initiative que le Barça sur ce dossier. On parle d’un joueur qui, après son passage peu convaincant à l’Olympique Lyonnais, a retrouvé son meilleur niveau à son retour à l’Espanyol Barcelone.

⚽ El mallorquín, sondeado por el Barcelona, se debate entre continuar su carrera en el Espanyol y hacer historia o proseguir su andadura en otra entidad en Primera y jugar en Europa. https://t.co/IfNUUugtFp — AS Fútbol (@AS_Futbol) June 21, 2023

Ses performances lui permettront facilement de rebondir après la relégation de son équipe en deuxième division. Mais selon le quotidien As, l’Espagnol de 29 ans, très attaché à son club formateur dont il pourrait marquer l'histoire, se trouve en plein dilemme. Pas sûr que Sergi Darder accepte d’abandonner les siens dans cette situation, surtout si son départ l’amène chez le voisin et rival. Pour le moment, le milieu profite de ses vacances et ne prendra pas de décision avant son retour.